Quirinale, la profezia di Paolo Mieli a Tagadà: "Ecco che fine farà Marta Cartabia". Tutto già scritto

15 dicembre 2021 a

a

a

Paolo Mieli è tornato ospite di Tiziana Panella a Tagadà, dove qualche settimana fa si era spinto in una profezia sul Quirinale. Secondo l’editorialista del Corriere della Sera la partita per la successione di Sergio Mattarella terminerà nel seguente modo: Mario Draghi salirà al Colle, Marta Cartabia prenderà il suo posto a Palazzo Chigi per condurre l’esecutivo fino al termine della legislatura nel 2023.

"Che Paese stupendo. Almeno avessero...". Tutti dalla Meloni? Mieli umilia Letta e Pd | Video

Nella puntata di oggi, mercoledì 15 dicembre, Mieli ha confermato la sua profezia: “La ribadisco, assolutamente sì. Il massimo che mi potete concedere è un’inversione dei ruoli, con Draghi che resta alla guida del governo e Cartabia che sale al Quirinale, ma i nomi sono quelli”. In precedenza Mieli aveva espresso il suo giudizio sulle ultime decisioni dell’esecutivo in merito alla gestione del Covid, con lo stato di emergenza che è stato prorogato fino a marzo: “Il governo sta facendo benissimo, è giusta la stretta per chi entra in Italia. Queste mosse sono il minimo”.

La profezia di Gerardo Greco: "Quirinale, chi verrà eletto al primo turno". Tutto già scritto?

Eppure l’Europa protesta, ma secondo Mieli l’Italia deve tirar dritta per la sua strada in materia di Covid: “L’Europa deve lasciarci indifferenti perché è in ritardo e sta compiendo di nuovo l’errore dell’autunno scorso. I segni di allarme nel mondo sono fortissimi, ma la situazione si può contenere perché stavolta abbiamo il vaccino. L’Italia fa benissimo, la prudenza è necessaria per consentirci di vivere il Natale liberi”.

"Draghi eletto, ma poi...". Paolo Mieli, bomba sul Quirinale: uno scenario mai considerato prima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.