Federico Rampini, il sospetto su Trump: "Perché sull'Iran sta prendendo tempo"

Federico Rampini è stato ospite a Tagadà su La7. L'editorialista del Corriere della Sera ha parlato di quanto sta accadendo nella galassia trumpiana, ovvero la base elettorale del presidente degli Stati Uniti. E ha spiegato il perché della scelta di prendersi due settimane per valutare se entrare o meno nel conflitto tra Israele e Iran.

"La galassia trumpiana è molto composita. In questo momento si sta abbastanza spaccando sul tema della guerra in appoggio a Israele contro l'Iran - ha detto Rampini -. La questione delle due settimane che si è preso Trump si spiega con la necessità per Trump di prendere bene le misure del su consenso interno, di quello che pensa la sua base elettorale qui negli Stati Uniti. Però è anche una chance offerta alla diplomazia. Ricordiamoci che Trump aveva dato 60 giorni Ayatollah iraniani per un accordo sul nucleare. Non hanno colto quell'opportunità. Adesso rilancia".