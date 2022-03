Samantha Cristoforetti "silurata". Spedizione spaziale, la gravissima ombra di un complotto

03 marzo 2022 a

Samantha Cristoforetti silurata. L'astronauta non sarà comandante dell'Iss nella 68° Spedizione. Il motivo? Il comitato direttivo costituito da statunitensi, canadesi, europei, russi e giapponesi accorcia la missione della Crew4 nella navetta Crew Dragon della SpaceX a vantaggio della successiva Crew5. In ogni caso Astrosamantha, in partenza non prima del 15 aprile, sarà a capo dell'Usos, il segmento orbitale americano che comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della stazione internazionale.

"Come membri dell'equipaggio, siamo pronti a contribuire secondo necessità - ha detto una volta venuta a sapere del ripensamento sulla 68° Spedizione -. Sono onorata di servire come capo dell'Usos e questo ruolo include la maggior parte dei doveri che avrei avuto come comandante, ma riconosco anche che molte persone in Europa, soprattutto donne, sono state ispirate dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante della Iss".

Il dispiacere c'è, soprattutto perché è l'ennesima occasione persa di avere alla leadership una donna. Ma mai dire mai. "Stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e sono fiduciosa che includerà donne altamente competenti e motivate". Intanto quanto subito dalla Cristoforetti non è una novità. Stando al dirigente dell'Esa, non è insolito che il piano di volo della Iss subisca modifiche "dato che il traffico della Stazione spaziale internazionale deve essere attentamente coordinato in base alle esigenze operative".

