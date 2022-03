Striscia la Notizia, blitz contro Matteo Salvini? "Sono orgoglioso, lo mando al sindaco polacco". Che schiaffo alla sinistra

10 marzo 2022 a

Matteo Salvini ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. L’incontro con Valerio Staffelli verrà trasmesso nel corso della puntata che andrà in onda su Canale 5 stasera, giovedì 10 marzo. Il segretario della Lega ha ritirato il premio con sportività, non volendo alimentare ulteriori polemiche dopo quanto accaduto in Polonia.

Il sindaco di destra di Przemysl, città al confine con l’Ucraina, ha mostrato di essere meno indulgente di tanti italiani e di non aver dimenticato i rapporti di Salvini con Vladimir Putin: il leghista è stato contestato duramente, anche da un gruppetto di italiani, e poi ha dovuto incassare la “sventolata” da parte del sindaco della maglietta raffigurante il volto di Putin, che lui stesso aveva indossato nel 2015 durante una visita a Mosca. “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannare”, sono le parole che il sindaco ha rivolto a Salvini.

Quest’ultimo è rientrato in Italia dopo la trasferta in Polonia e si è difeso con Staffelli da quella maglietta indossata in passato: “Era anni fa, quando nessuno bombardava”. Poi ha accettato il tapiro d’oro: “Sono orgoglioso di averlo ricevuto perché viene da una missione di pace. Noi eravamo lì per aiutare quei bimbi, poi il sindaco ha preferito far polemica. Mi spiace, perché la guerra non dovrebbe portare divisioni. Manderò il tapiro al sindaco. Anzi, lo metto all'asta su Instagram e se raccogliamo una bella cifra la usiamo per mandare qualcosa di buono in Ucraina”.

