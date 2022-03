Marta Fascina e Silvio Berlusconi, "lo facciamo all'americana": impensabili indiscrezioni sulle finte nozze di sabato

15 marzo 2022 a

a

a

Tutto pronto per la festa in onore di Marta Fascina e Silvio Berlusconi: non delle nozze vere e proprie, ma un party organizzato per celebrare il loro amore. L'evento tanto atteso si terrà sabato 19 marzo a Lesmo, villa Germetto, struttura spesso utilizzata per incontrare i coordinatori regionali del partito e prossima sede della "Universitas Libertatis". Il Cav e la deputata di Forza Italia fanno coppia da ormai due anni e la loro unione è più solida che mai.

"In arrivo per lei". Berlusconi e Fascina, non solo le "nozze non nozze": gira una voce...

La festa - come spiega il Tempo - ricalcherà un po' gli "engagement party" all'americana. Quindi non ci sarà nessun rito. Solo la famiglia e gli amici più stretti per festeggiare insieme. La notizia del matrimonio, che si era diffusa qualche settimana fa, è stata subito smentita dal leader azzurro. Quest'ultimo, però, aveva anche assicurato che il legame con la Fascina sarebbe stato celebrato "come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari".

Marta Fascina e Berlusconi, ecco la data. Nozze? Indiscrezioni clamorose: nella lista degli invitati...

Alla festa, come anticipato dall'Agi, ci saranno infatti i cinque figli del leader azzurro, il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani e i capigruppo Bernini e Barelli. Poi il suo staff più ristretto e gli amici di sempre, come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Pare invece che non ci saranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Berlusconi, l'amore infinito per mamma Rosa: bonifico-record, a chi ha regalato 3 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.