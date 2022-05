Striscia la Notizia, Michelle Hunziker non sarà in conduzione: che cosa è successo

09 maggio 2022 a

Michelle Hunziker non sarà in conduzione questa sera dietro il banco di Striscia La Notizia. La conduttrice infatti è positiva al Covid 19. Dopo aver effettuato un tampone rapido, la Hunziker è risultata positiva. Ad annunciare l'assenza di Michelle Hunziker è stata la stessa redazione di Striscia che sul profilo Instagram. La Hunziker successivamente si sottoporrà anche a un tampone molecolare per avere la conferma della propria positività.

Ma the show must go on, si usa dire. E allora chi affiancherà Gerry Scotti in conduzione questa sera a Striscia? Ci sarà un ritorno di fiamma: a condurre il tg satirico sarà Valeria Graci. Negli scorsi mesi proprio la Graci era stata chiamata a condurre insieme a Gerry Scotti per sostituire Francesca Manzini. Anche lei era risultata positiva al Covid.

In questo momento, ovviamente, non è dato sapere quanto sarà lunga l'assenza della Hunziker dallo studio di Striscia. Michelle dovrà fare i conti con i tamponi e solo quando sarà negativa potrà riprendere il suo posto in conduzione. Per la Hunziker si tratta della seconda positività. Infatti la prima volta non aveva confidato a nessuno la sua positività isolandosi a casa. Poi la confessione a Silvia Toffanin a Verissimo: "Non è stato semplice, non sono stata bene". Ora dovrà nuovamente fermarsi a causa del Covid. Ma i suoi fan e i telespettatori la attendono in tv con ansia.

