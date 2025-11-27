Striscia la Notizia torna in prima serata

Novità a Mediaset. A distanza di mesi dall'ultima puntata, Striscia la Notizia torna in tv. Ma sarà non in access prime time, dove resta la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. L'annuncio del Biscione è arrivato oggi, giovedì 27 novembre, con una nota in cui si spiego che: "tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ".

Sempre nella medesima nota, Cologno Monzese ha sottolineato che "l'importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci". "La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un'edizione che, al 37/o anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti , mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia - conclude la nota - uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana".