Charlene di Monaco, notate nulla nella foto? Il dettaglio che scatena il gossip

Sono ancora tanti i misteri e i sospetti attorno alla coppia reale formata da Charlene Wittstock e il principe Alberto di Monaco. Dopo il Covid, la principessa è tornata ad affiancare il marito in moltissimi appuntamenti. È accaduto al 61° edizione del Festival della Tv di Montecarlo e in Norvegia. Qui i due si sono fatti immortalare mentre si scambiano un rarissimo bacio in pubblico. Proprio sullo scatto si sono scatenati i più maliziosi.

Molti infatti non hanno potuto fare a meno di notare il volto quasi contrariato di Charlene, sia prima del gesto affettuoso che durante. Un indizio? Da tempo non si fa che vociferare che tra i due sia finita. Secondo gli appassionati di gossip, Charlene di Monaco ha firmato un contratto con il marito che le impone di presenziare a tutti gli importanti eventi.

Rumors comunque smentiti dai diretti interessati. Il Principato conferma che tutto va a gonfie vele, ma gli scatti lasciano intendere altro. Anche il lungo ricovero in Sudafrica a causa di un'infezione all'orecchio ha fatto credere che Charlene stesse fuggendo dalla rigidità imposta dalla Corona. Sarà vero? Al momento nessuna conferma, solo varie indiscrezioni di qualche appassionato degli intrighi di Palazzo.

