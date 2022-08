Flavio Briatore salva 100 migranti col suo yacht: "È stato devastante", il racconto-choc

31 agosto 2022 a

a

a

Flavio Briatore ha vissuto momenti "che non dimenticherò mai per tutta la vita. Non abbiamo nemmeno filmato perché era devastante ciò che si presentava ai nostri occhi". Qualche giorno fa l'imprenditore ha ricevuto una richiesta della Capitaneria di Crotone, mentre si trova a Sud della Calabria con la sua imbarcazione: "Ci hanno pregato - racconta ancora sconvolto alle colonne di Verità & Affari -, dandoci le coordinate, d’andare a controllare una barca, che pensavano essere uno yacht, che chiedeva aiuto ed era a sette otto miglia da noi. A quel punto abbiamo deviato e siamo andati sul posto trovando una piccola barca a vela, circa sedici metri, piena di gente, almeno un centinaio di persone. Nemmeno gli animali dell’Ottocento erano trattati così".

"Candidato?": Flavio Briatore ora spiega tutto, come stanno davvero le cose

A bordo della nave alla deriva c'erano infatti centinaia di migranti. Non solo uomini, ma anche donne e bambini. "Tutti - prosegue - urlavano disperatamente". La scena che si è presentata davanti a lui lo ha destabilizzato e non poco: "Sono ancora sotto choc", ammette. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, la barca a vela salvata da Briatore era stata abbandonata in acque italiane dopo che le persone a bordo erano state trasportate con barche a motore: "Li hanno portati con dei gommoni, li hanno messi sulla barca a vela, hanno inserito il pilota automatico bloccandolo, data una radio in mano in modo da poter chiamare i soccorsi e li hanno abbandonati".

"Siete delle m...". Esplode l'ira di Briatore, il video choc dopo la tromba d'aria: scoppia il caso

Quanto basta a mandarlo su tutte le furie: "Questi maledetti scafisti bisogna bloccarli alla fonte, non puoi lasciarli partire, è un continuo massacro in quelle condizioni. Non lo auguro a nessuno di fare un viaggio del genere. Si deve pensare a un vero blocco navale, un blocco a casa loro prima che arrivino in acque territoriali italiane". Le posizioni di Briatore in tema di accoglienza sono chiare da sempre: per lui l'attuale ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, non ha fatto abbastanza.