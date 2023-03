Fedez sotto assedio in tribunale: segnatevi questa data

18 marzo 2023 a

Fedez, Sfera Ebbasta e Shablo, il suo manager sono stati convocati in Tribunale venerdì 24 marzo. Per quel giorno il giudice Francesca Pizzi ha fissato la prossima udienza del processo bis sulla strage di Corinaldo. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quando al "Lanterna Azzurra Clubbing". All'epoca, nella discoteca del marchigiano, era previsto un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Poco prima però alcuni individui hanno spruzzato nella sala dello spray al peperoncino causando panico tra la folla presente. Le persone al concerto si sono date alla fuga, ma una delle due uscite d'emergenza era chiusa. La calca è stata mortale per sei persone. Tra le vittime una giovane mamma e cinque adolescenti.

Fedez e il collega sono chiamati dalla procura come testimoni. Per gli artisti si tratta della terza convocazione in tribunale dopo due assenze per legittimo impedimento. Il processo bis, in corso ad Ancona, affronta le presunte irregolarità relative al rilascio ai gestori del locale delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e dei sistemi di sicurezza.

Il procedimento riguarda i componenti della commissione di vigilanza del comune di Corinaldo, tra i quali l'ex sindaco che la presiedeva, e uno dei soci della società che gestiva il locale. A essere ascoltati anche alcuni dei ragazzi rimasti gravemente feriti perché schiacciati dalla folla all'uscita dal locale, e i medici che hanno gestito l'emergenza. Intanto il giudice ha respinto la richiesta, presentata dalle parti civili, di sequestro conservativo rimandandola all'esito del dibattimento.