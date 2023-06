Luttazzi, il "consiglio" a Meloni: "Staccare il ca*** a Santoro con un morso"

03 giugno 2023 a

a

a

"Giorgia Meloni mi piace, ha molta cazzimma". Con queste parole Arisa ha scatenato l'indignazione della comunità Lgbt e non solo. A giorni di distanza dalla polemica, Daniele Luttazzi commenta al veleno: "poiché il governo Meloni non fa nulla contro il carovita, come volevano i 3 milioni di operai che l’hanno votata, preferendo tagliare gli investimenti su sanità, istruzione, ricerca, tutela dell’ambiente e servizi di pubblica utilità, mentre spenderà quasi 1 miliardo di euro per gli armamenti da inviare al governo ucraino, quando l’autunno si farà caldo la Meloni avrà bisogno di molta più cazzimma di quella che manda Arisa in brodo di giuggiole".

"Farlocco! Balle su se stesso: non lo sopporto!": Santoro annienta Fabio Fazio

Come ottenerla? Ecco che il comico sulle colonne del Fatto Quotidiano propone i consigli dei "passanti". Tra questi c'è quello di un'influencer: "Diventare la bassista degli ZetaZeroAlfa e riempire Instagram di selfie a capezzoli nudi come quella svalvolata dei Måneskin".

"Giullare, fa il gioco della Meloni": fango e vergogna contro Fiorello, chi apre il fuoco

E ancora, spunta lo chef stellato: "Invitare a una cenetta Salvini e tornare con una collana fatta coi suoi denti". Ma anche il commerciante: "Sfidare la Schlein a cinghiamattanza dalla Gruber". E infine quello di un manager tv che si spinge a consigliare di "riportare in tv Michele Santoro, farsi invitare, e durante l’intervista staccargli il ca*** con un morso".