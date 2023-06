Stasera Italia, Ginevra Bompiani contro Meloni: "Dura con poveri e deboli ma..."

07 giugno 2023 a

"Giorgia Meloni è stata abbastanza dura sull'economia, sulla questione del reddito di cittadinanza...": Barbara Palombelli lo ha detto a Stasera Italia su Rete 4, parlando delle decisioni prese dal governo in materia economica. A prendere la parola a quel punto è stata Ginevra Bompiani, che subito ha attaccato la premier: "È stata molto dura verso i deboli, ha cominciato a essere dura fin da subito con studenti e ragazzi, poi è stata dura con i poveri, poi con i dipendenti quando ha rifiutato il salario minimo, è stata dura con i gay e sui diritti ed è stata durissima con gli stranieri, i migranti".

"Cosa dimentica la signora". Sallusti travolge la Bompiani: siluro in diretta tv

Il suo discorso al vetriolo contro la presidente del Consiglio, poi, è andato avanti: "La Meloni però manda messaggi benevoli alla piccola impresa quando parla di pizzo di Stato. E non ha mandato messaggi minacciosi nei confronti della mafia come li ha mandati per esempio nei confronti dei gay". Parole molto forti quelle della scrittrice.

Non è la prima volta che la Bompiani attacca Giorgia Meloni e il suo governo. La scrittrice, in realtà, non ha mai fatto mistero del suo disappunto per questo esecutivo. Qualche tempo fa, per esempio, ospite a DiMartedì disse: "Giorgia Meloni fin dal primo giorno si è creata il popolo dei nemici – molti nemici, molto onore -: prima gli studenti, poi i ragazzi che vanno ai rave e adesso i nemici perfetti, ideali, gli anarchici".