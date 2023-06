Nicola Porro stronca Rula Jebreal: "La querelo o le consiglio un buon analista?"

17 giugno 2023 a

Incredibile ma vero, Rula Jebreal riesce ancora una volta a stupire. Già, le sue farneticanti sparate ormai non dovrebbero più toccarci. Eppure è riuscita ad alzare l'asticella. Il tutto commentando l'incontro tra Nicola Porro ed Elon Musk, intervisa che verrà proposta nella puntata di Quarta Repubblica di lunedì prossimo, in onda su Rete 4.

Mister Tesla, dopo l'incontro con Giorgia Meloni ed Antonio Tajani, ha concesso un'intervista a Nicola Porro, appunto. E su quest'intervista Rula Jebreal ha semplicemente preso a delirare. Sui suoi profili social, che ahinoi non sono una parodia, rilancia una foto di Porro e Musk faccia a faccia, definendo il conduttore Mediaset "un propagandista di estrema destra". Dunque il paragone con Tuckler Carlson, ex conduttore di Fox News. Ma non è finita. Secondo la Jebreal, Porro sarebbe una celebrità "per i suoi feroci attacchi contro chiunque critichi Giorgia Meloni e per aver ospitato teorie del complotto anti-vax e pro-Putin". Delirio totale, appunto.

Da par suo, Nicola Porro ha commentato quanto scritto dalla Jebreal sempre su Twitter. Poche, e durissime, parole: "Ma secondo voi se un'ignorante scrive tutte queste falsità merita di essere querelata? O è meglio consigliarle un buon analista? Rula Jebreal e ho detto tutto", taglia corto Nicola Porro.