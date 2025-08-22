Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Trump, "preferirei non esserci": bomba sull'incontro Putin-Zelensky

venerdì 22 agosto 2025
Trump, "preferirei non esserci": bomba sull'incontro Putin-Zelensky

1' di lettura

"Vedremo se Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lavoreranno insieme. E vedremo se dovrò esserci, preferirei di no": il presidente americano Donald Trump lo ha detto a proposito del possibile incontro tra i leader di Russia e Ucraina a cui anche gli Usa stanno lavorando. Il capo della Casa Bianca, poi, ha dichiarato che organizzare un incontro tra i due presidenti in guerra è difficile come mescolare "olio e aceto". "Non vanno molto d'accordo, beh lo sapete per ovvi motivi, è un po' come mescolare olio e aceto", ha detto.

Dal canto suo, il presidente ucraino ha detto invece che Trump "è l'unica persona che può fermare oggi il presidente russo". Lo avrebbe detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte. come riporta Unian. Poi, quando gli è stato chiesto come stanno procedendo i preparativi per l'incontro bilaterale con Putin, Zelensky ha spiegato che "non abbiamo accordi con i russi, stiamo negoziando con il presidente Trump". E ancora: "Abbiamo concordato che è giusto procedere in una direzione diplomatica. Ho sostenuto questa direzione, proposta dal presidente Trump. Stiamo parlando di un incontro trilaterale, che è necessario. Poi ha avuto contatti con la parte russa e ha detto: `Prima facciamo un percorso bilaterale´. E questa è la proposta dei russi". 

L'intesa sui dazi adesso c'è. Più che frignare bisognerebbe rimboccarsi le maniche

L’industria farmaceutica festeggia, i produttori di vino si strappano i capelli. L’aliquota dei dazi Usa per...

A Rimini Ucraino arrestato in Italia: "Sabotò il gasdotto", cosa non torna

I combattimenti Russia, bombe del Cremlino su una fabbrica Usa in Ucraina

La mano di Kiev Ungheria, attentato all'oleodotto: "Ci vogliono trascinare in guerra"

tagucrainarussiausadonald trumpvladimir putinvolodymyr zelensky

A Rimini Ucraino arrestato in Italia: "Sabotò il gasdotto", cosa non torna

I combattimenti Russia, bombe del Cremlino su una fabbrica Usa in Ucraina

La mano di Kiev Ungheria, attentato all'oleodotto: "Ci vogliono trascinare in guerra"

ti potrebbero interessare

877x423

Ucraino arrestato in Italia: "Sabotò il gasdotto", cosa non torna

Carlo Nicolato
1098x504

Russia, bombe del Cremlino su una fabbrica Usa in Ucraina

Mirko Molteni
3072x2048

Ungheria, attentato all'oleodotto: "Ci vogliono trascinare in guerra"

3072x2061

Putin è rimasto il solito comunista: cosa ci dice la strategia dello Zar

Antonio Socci