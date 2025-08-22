Trump, "preferirei non esserci": bomba sull'incontro Putin-Zelensky

"Vedremo se Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lavoreranno insieme. E vedremo se dovrò esserci, preferirei di no": il presidente americano Donald Trump lo ha detto a proposito del possibile incontro tra i leader di Russia e Ucraina a cui anche gli Usa stanno lavorando. Il capo della Casa Bianca, poi, ha dichiarato che organizzare un incontro tra i due presidenti in guerra è difficile come mescolare "olio e aceto". "Non vanno molto d'accordo, beh lo sapete per ovvi motivi, è un po' come mescolare olio e aceto", ha detto.

Dal canto suo, il presidente ucraino ha detto invece che Trump "è l'unica persona che può fermare oggi il presidente russo". Lo avrebbe detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte. come riporta Unian. Poi, quando gli è stato chiesto come stanno procedendo i preparativi per l'incontro bilaterale con Putin, Zelensky ha spiegato che "non abbiamo accordi con i russi, stiamo negoziando con il presidente Trump". E ancora: "Abbiamo concordato che è giusto procedere in una direzione diplomatica. Ho sostenuto questa direzione, proposta dal presidente Trump. Stiamo parlando di un incontro trilaterale, che è necessario. Poi ha avuto contatti con la parte russa e ha detto: `Prima facciamo un percorso bilaterale´. E questa è la proposta dei russi".