Generale Vannacci, Antonio Socci: la destra deve andare oltre al suo libro

10 settembre 2023 a

a

a

Il libro del generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, resta il caso politico di questa estate che volge al termine. E questo caso, secondo Antonio Socci, alla destra deve insegnare qualcosa. Già, perché se il problema della sinistra è il disprezzo per la pancia del Paese, dall'altra parte al contrario il rischio è quello di pensare che fermarsi al popolo del "bar Italia" sia l'unica via per rappresentare la maggioranza. Insomma, per Antonio Socci la destra non deve fermarsi a Vannacci: l'obiettivo deve essere quello di "andare oltre" al caso dell'estate.

Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi il commento di Antonio Socci