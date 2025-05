Vannacci, il profilo di un Papa nero: sinistra zittita

Un Papa che si batta "per la difesa dei valori cristiani, per la loro conservazione e per la loro presenza. Spero che il successore di Pietro si batta per quei valori anche sotto forma di simbologia esteriore": a dirlo il generale ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci a poche ore dall’inizio del Conclave. In un'intervista col Foglio, gli è stato chiesto un parere su un papa conservatore, un “papa nero”, che sembra combaciare col profilo da lui tratteggiato.

“Non sono un vaticanista né un appassionato di dottrina della Chiesa”, ha messo le mani avanti il generale. Anche se il Foglio lo ha di nuovo incalzato, facendogli notare come il congolese Besungu, il ghanese Turkson, il guineano Sarah potrebbero davvero rinvigorire il cattolicesimo. "La verità è che non ho un favorito nell’elenco dei papabili - ha replicato Vannacci -. Però, certo, mi piacerebbe una cristianità ringiovanita nel suo aspetto esteriore ma sempre orgogliosa e fiera di prevalere di fronte all’espandersi, all’interno dei confini europei, dell’islamismo e di altre confessioni. Proprio oggi quando tutto è messo in discussione tra utero in affitto, ideologia di genere, famiglia e geometria variabile, religione dei diritti umani e accoglienza senza frontiere, auspicherei un pontefice che ristabilisca dei riferimenti morali ed etici sicuri. Un soglio che si batta per una cristianità non succube di altre confessioni, ideologie, fluidità o pseudo religioni”.