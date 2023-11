Soumahoro, Capezzone ad alzo zero: "Alcol, ora lo sputt*** è totale"

03 novembre 2023 a

a

a

Moglie e suocera di Aboubakar Soumahoro sono da giorni agli arresti domiciliari. L'accusa? Un fiume di denaro pubblico "dirottato" all'estero e non utilizzato per le strutture destinate all'assistenza di migranti e dei minori non accompagnati. Tra le spese "folli", Daniele Capezzone ricorda quelle "alcoliche". Proprio così, ospite di Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 2 novembre su Rete 4, il direttore editoriale di Libero parla di "spese significative", ma premette: "Io sono un garantista: Soumahoro non ha nulla a suo carico, a me non interessa nulla. Il problema è politico e questo è uno sput*** totale".

Capezzone, in studio da Paolo Del Debbio espone un ragionamento che non fa una piega: "Se io fossi un politico integralista che costruisce tutta la carriera su questo e poi si scopre che mia moglie e mia suocera stampano materiale pedopornografico, riderebbero tutti". E ancora: "Se fossi un politico che costruisce tutta la sua carriera sui diritti degli omosessuali e poi mia moglie e mia suocera stampano materiale omofobo...". E infatti, stando alle indagini, si scopre che ben 1.139 euro sono stati spesi al Monaco Coffee di Kigali (Rwanda), dove la cucina europea s’incontra con quella africana. Ammonta invece a 500 euro il conto del ristorante Porticciolo di Fiumicino e a 400 euro quello dell’Enoteca dell’orologio di Latina.

"Anime morte, perché è un suicidio": De Luca estremo contro Elly Schlein e Pd | Video

Intanto inizieranno venerdì prossimo gli interrogatori di garanzia davanti al gip di Latina per i familiari dell'ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Le accuse per gli appartenenti al consiglio di amministrazione della cooperativa sociale integrata Karibu sono, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e autoriciclaggio.