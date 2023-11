Landini, Bombardieri e lo sciopero? Senaldi: "I gemelli dell'autogol"

18 novembre 2023 a

Il braccio di ferro con il governo è stato per Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri un vero e proprio flop. Lo sciopero del 17 novembre indetto da Cgil e Uil ha registrato il minimo storico delle adesioni. A confermarlo i numeri citati da Pietro Senaldi: 4 per cento di adesione nella scuola e nella sanità, 3 per cento dei trasporti, 4 delle poste ed enti locali. Il risultato è chiaro: sul piano pratico la protesta, siccome non è legata ad alcuna rivendicazione particolare, non ha portato e non porterà ad alcunché. D'altronde non si può scioperare solo perché un premier non va a genio.