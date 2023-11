Porro smaschera Landini: "I partecipanti allo sciopero? Numeri impietosi"

17 novembre 2023 a

"Numeri impietosi". Le descrive così le cifre delle adesioni allo sciopero della Cgil e Uil del 17 novembre Nicola Porro. Nel suo consueto editoriale per Stasera Italia, in onda venerdì 17 novembre su Rete 4, il conduttore mostra i numeri di chi ha aderito e ci va giù pesante. "Nella scuola i numeri sono impietosi per la capacità democratica di raggiungere un quorum di credibilità". Il motivo? Solo il 2,4 per cento dei dirigenti ha scioperato. E come loro il 6,5 dei docenti, il 6,9 del personale amministrativo e tecnico. Risultato: un totale di 6,5.

A peggiorare la situazione di Maurizio Landini e sindacati vari, il fatto che quello della pubblica istruzione "è uno dei comparti con più dipendenti pubblici". Non è andata meglio nel settore dei trasporti, dove l'alta velocità ha registrato un 5 per cento di adesioni, l'Intercity un 7 e i Regionali il 16. Lo stesso ministro dei Trasporti, con il quale Cgil e Uil hanno per giorni dibattuto, ha parlato di un vero e proprio flop.

"Sono contento - ha detto chiaro e tondo Matteo Salvini - di aver tutelato il diritto di chi vuole scioperare, che infatti sta scioperando stamattina seppur con numeri estremamente ridotti, ma anche di aver tutelato il diritto al lavoro, alla mobilità, alla salute e allo studio della stragrande maggioranza degli italiani, che non potevano perdere un intero giorno e un'intera notte".