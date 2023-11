Giuseppe Cruciani contro gli studenti pro-Palestina: "Il cervello pieno di mer***"

18 novembre 2023 a

Giuseppe Cruciani mette nel mirino gli studenti pro-Palestina dell’Università di Torino. “In queste ore - ha detto nel corso della sua trasmissione radiofonica, La Zanzara, come riportato da Nicolaporro.it - oltre 1500 persone hanno applaudito la terrorista e dirottatrice Leila Khaled. Dirottò un aereo, Roma-Tel Aviv se non sbaglio. Per gli studenti è un simbolo della resistenza del suo popolo e dell’emancipazione delle donne arabe. Avete il cervello pieno di mer**, anche quelli che hanno bruciato la bandiera israeliana oggi, sempre a Torino credo.”

Il giornalista, poi, ha commentato un'altra notizia relativa alla guerra in corso in Medio Oriente, ovvero l’esplosione del parlamento di Gaza: “Volete sapere cosa ho provato di fronte alle immagini della esplosione, senza persone dentro, del cosiddetto parlamento di Gaza? Ho goduto".

Discorso completamente diverso, invece, all'inizio della puntata, quando Cruciani ha voluto mettere a confronto due notizie di cronaca: “Come mi prudono le mani oggi. Cominciamo in modo molto diverso rispetto al solito. Metto due notizie a confronto: Texas, eseguita condanna a morte del killer di una bambina di 5 anni. Di 53 anni, David Renteria aveva rapito la piccola per poi strangolarla e bruciare il cadavere. Ha ricevuto una dose letale. Mettiamo a fianco questa notizia del Texas con l’Italia: uccide la fidanzata con 57 coltellate, esce dal carcere perché pesa troppo e rilascia interviste in tv. Commenti liberi, commenti liberi".