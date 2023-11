Giuseppe Cruciani, Miss Italia "raccomandata"? "Le prime teste di ca*** siete voi"

14 novembre 2023 a

Come sempre, scatenato. Si parla di Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, che è passato all'attacco sul caso di Miss Italia, Francesca Bargesio, accusata di essere raccomandata per il fatto che è figlia di un senatore della Lega.

E Cruciani è parte in causa: era infatti parte della giuria di Miss Italia. Dunque, respinge in modo netto, feroce, le accuse contro la ragazza. "Le prime teste di caz** sono loro, perché una persona vince non perché è figlia di qualcuno in questo caso, ma perché una giuria la reputa bella, la reputa piacente, la reputa all’altezza, la reputa con quel carisma tale da vincere un semplice concorso", picchia durissimo. Caso chiuso, insomma.

Poi nella sua intemerata anche una fucilata contro gli animalisti dopo le critiche e le richieste di chiusura dei circhi in seguito alla fuga di un leone, caso molto dibattuto in questi ultimi gironi. "Chi sfrutta chi? Ma chi ca*** li ha proclamati sindacalisti dei leoni questi animalisti? Hanno chiesto il permesso ai leoni per farsi rappresentare o agli altri animali? Ma andassero affan***, va", ha concluso Cruciani al solito senza alcun pelo sulla lingua.