Nonna Licia, l'italiana tra le 100 donne più influenti al mondo: ecco perché

24 novembre 2023 a

a

a

C'è anche nonna Licia tra le cento donne più influenti del mondo. A incoronarla la Bbc in una snobbissima classifica. Licia Fertz, influencer italiana 93enne, vanta decine di migliaia di follower. Il suo passato è tutt'altro che roseo: ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ha sopportato la morte della figlia 28enne e la scomparsa del marito. Il segreto del suo successo? La donna è un’attivista femminista e LGBTQ+ che si batte contro la discriminazione dei vecchi, promuove la body positivity e rimodella il modo in cui "percepiamo l’invecchiamento corporeo e gli anziani". Ma soprattutto per Giordano Tedoldi nonna Licia è il segno dei tempi che cambiano.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Giordano Tedoldi