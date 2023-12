Soumahoro, moglie e suocera a processo: cosa diceva un anno fa

16 dicembre 2023 a

a

a

Evasione fiscale per due milioni di euro: Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo, rispettivamente moglie e suocera di Aboubakar Soumahoro sono accusate di fatture false e operazioni fittizie. La Procura parla di "collaudato sistema fraudolento". L’onorevole passato al Gruppo misto dopo lo scandalo non commenta, ma un anno fa, come scrive Alessandro Gonzato su Libero, accusava tutti di razzismo, "nel mitologico video con le lacrime che sembravano più false di una profezia di Mário Pacheco do Nascimento ex braccio sinistro di Wanna Marchi, diceva che chi lo attaccava lo voleva «morto». «Perché non parlate con lei (la moglie, ndr), che quando l’ho conosciuta lavorava già nell’ambito dell’accoglienza!»; «Parlate con mia suocera, chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa, e io sarò il primo ad andare a lottare e scioperare per i dipendenti e per difendere i loro diritti!»".

Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Alessandro Gonzato