Chiara Ferragni, quanti follower e soldi ha perso in 5 giorni

La questione del pandoro solidale è costata cara a Chiara Ferragni: dopo la multa di oltre un milione di euro per "pratica commerciale scorretta" da parte dell'Antitrust, l’esposto presentato da Codacons e Assourt in 104 procure d'Italia ha portato all’apertura di un primo fascicolo a Milano. Fascicolo esplorativo per ora senza ipotesi di reato né indagati. Intanto i social sembrano non aver perdonato l'influencer nemmeno dopo il suo sentito video di scuse. Lo dimostra il fatto che negli ultimi 5 giorni, come fa notare Repubblica, ben 80mila utenti avrebbero deciso di non seguirla più su Instagram. Non tantissimi rispetto al totale, che è di 29,6 milioni di follower, ma comunque una fetta significativa di persone.

Stesso discorso anche per il marito dell'imprenditrice digitale, Fedez, che invece in 5 giorni avrebbe perso 31mila seguaci. Le ripercussioni, per la Ferragni, sarebbero anche di tipo economico: "Una perdita da 5 milioni di euro secondo le prime stime - scrivono Alessio Di Sauro e Viola Giannoli su Repubblica - anche considerato che la regina da 80mila euro a post da tre giorni non pubblica nulla". La Ferragni, in effetti, sembra essersi chiusa in un silenzio social profondo, che adesso è difficile dire quanto durerà. Intanto, i commenti dei follower sotto i suoi post sono soprattutto negativi. "La dignità non si compra”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Quel milione all’ospedale non lo hai donato ma solo restituito”. Il riferimento è al milione di euro che l'imprenditrice ha fatto sapere che devolverà in beneficenza all'ospedale Regina Margherita di Torino.