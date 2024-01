Bersani contro Meloni: "Come levarsi la pelle, non sono 4 sfig***"

08 gennaio 2024 a

Si parla di Chiara Ferragni a Otto e Mezzo. O meglio, del battibecco tra Giorgia Meloni e la sinistra sul caso pandoro. "Aveva ragione il premier, ora che l'influencer è indagata?", domanda subito Lilli Gruber. Immediata la replica di Pier Luigi Bersani, ospite nella puntata di lunedì 8 gennaio: "Il capo del governo dovrebbe preoccuparsi di far vedere che conosce i problemi dell'Italia e non occuparsi di Ferragni e Che Guevara".

Il riferimento è alle parole del premier sulla difesa di Pd e compagni all'imprenditrice digitale. In ogni caso, prosegue, "sull'onda di questo, dato che si parla di truffa aggravata da minorata difesa, hai mai visto qualcuno intervenire tutte le volte che le famiglie italiane ricevono telefonate con proposte il cambio di energia? Così ci possono fregare tutto l'anno".

Poi di nuovo, l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna se la prende con Meloni: "Con tutti i problemi che ha l'Italia... Se fa fatica a trovare parole quando parliamo di nostalgia al fascismo? Starà zitta o minimizzerà, dovrebbe fare qualcosa ma farlo è come levarsi la pelle, è il suo DNA. Non riusciranno a togliersi via da questa cosa che, vista con gli occhi europei, è un'adunata militare fascista. Non sono 4 sfig***". E ancora: "Meloni non ha uno straccio di idea di come si risolvano i problemi di questo Paese".