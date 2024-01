Acca Larentia, FdI zittisce la sinistra: "Propaganda squallida e vigliacca"

08 gennaio 2024 a

La polemica di Acca Larentia continua a far discutere. La sinistra ha immediatamente calcato i saluti fascisti di chi ha commemorato il delitto di 50 anni fa. E lo ha fatto solo quest'anno dimenticando che i saluti fascisti erano comparsi anche negli anni precedenti, quando al governo non c'era Fratelli d'Italia. Un gioco sporco quello del Pd e dei compagni che ha il sapore del boomerang.

E così il partito guidato da Giorgia Meloni con una nota ha messo a tacere le polemiche sollevate dai compagni: "Su Acca Larenzia si abbatte la solita ipocrisia della sinistra. È dal 1978 che su quel piazzale si commemorano, anche con il rito del ‘presente’, dei ragazzi uccisi da un commando terroristico di estrema sinistra. Un caso rimasto senza giustizia. In tutto questo tempo la sinistra è stata varie volte al potere, ma finge solo oggi di scoprire la commemorazione di Acca Larenzia. Finora, anche sotto i governi PD, si è reputato di non intervenire per impedirla. Curioso che la sinistra abbia cambiato idea solo ora. Utilizzare il ricordo della tragica morte di tre ragazzi ammazzati dall’odio comunista per fare bieca propaganda è squallido e vigliacco”. E’ quanto scrive in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia". Parole forti che mettono a tacere il solito sbraitare di una sinistra a corto di argomenti per racimolare qualche consenso nei sondaggi.