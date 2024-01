Generale Vannacci, "sfida a Crosetto": a cosa si è iscritto

17 gennaio 2024 a

Il generale Roberto Vannacci, che la Lega vorrebbe candidare alle Europee, si è iscritto a Siamo esercito, il Sindacato italiano autonomo militare organizzato. Non colpisce neanche più di tanto il fatto che il sindacato sia uno dei più critici nei confronti del ministro della Difesa Guido Crosetto. Proprio quest'ultimo, infatti, spese parole piuttosto dure nei confronti del generale quando uscì il suo tanto discusso libro, "Il mondo al contrario". Il ministro - come ricorda il Corriere della Sera - lo definì un "farneticante", avanzando in seguito anche una richiesta di azione disciplinare. Il segretario generale del sindacato, Daniele Lepore, ha accolto

Vannacci a braccia aperte.

Lepore, però, si è detto preoccupato del fatto "che un membro del governo, in un momento storico caratterizzato da guerre internazionali, dedichi particolare attenzione a un alto ufficiale dell’esercito, dando, per lo più, impressione di parzialità e mancanza di equidistanza. Vigileremo". L'obiettivo, insomma, è "proteggere" Vannacci da un'eventuale condanna. Il timore, infatti, è quello "di una condanna senza appello già emessa da chi ora si appresterebbe a giudicarlo in esito a un procedimento disciplinare viziato all’origine". Intanto, preannuncia il Corsera, sarebbe in fase di preparazione il prossimo libro del generale, "Il coraggio vince", con data di uscita ancora da definirsi.