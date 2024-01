Generale Vannacci, la rivelazione: "Se mi chiamasse Elly Schlein..."

16 gennaio 2024 a

a

a

La Lega pensa a Roberto Vannacci per le Europee. Il generale potrebbe essere candidato in più collegi, forse in tutti. Eppure, come spiega lui stesso intercettato dal Corriere della Sera, le porte sono aperte a tutti. "Lo sa come si dice nel mio ambiente? Se il nemico ti dà da mangiare, mangia. Perché se avesse voluto ucciderti, lo avrebbe già fatto". Insomma, Vannacci è disposto a dialogare anche con la sinistra.

E lo dice chiaro e tondo. Alla domanda sul "cosa significhi", Vannacci ammette: "Che ascolto chiunque abbia da dirmi o da propormi qualcosa". Tipo una candidatura alle Europee. "Anche, qualsiasi cosa. Se mi chiamasse Elly Schlein o qualcun altro del Pd, cosa che però ritengo assai improbabile, io ascolterei anche loro e poi prenderei le mie decisioni".

"Quanti voti può portare": Europee, Salvini apre a Vannacci

Intanto il Carroccio si sbilancia. Vannacci come capolista della Lega per le elezioni Europee "è una scelta che credo possa essere sicuramente importante, perché è una persona che sta cercando di combattere per vincere il pensiero unico". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia. "Oltretutto mi sembra che le cose che dice non siano particolarmente aspre, ma cose di buon senso", ha aggiunto. "Nel calo della Lega tanti sperano, tanti auspicano la fine della Lega da trent'anni. E invece non solo non scomparirà ma sarà sempre più forte", ha poi concluso.