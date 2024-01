Otto e Mezzo, Gassman gela lo studio: "Trovo l'odore del letame gradevole"

30 gennaio 2024 a

Le parole del ministro Francesco Lollobrigida al centro di Otto e Mezzo. A replicare al titolare dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare è Alessandro Gassman, ospite nella puntata di lunedì 29 gennaio su La7. Qui Lilli Gruber mostra quanto dichiarato dall'esponente di Fratelli d'Italia per cui "le sinistre e alcuni giornalisti cresciuti a champagne ci deridono perché non perdiamo occasione per promuovere i nostri prodotti e ringraziare i nostri agricoltori, pescatori, artigiani e imprenditori. Del resto, nei loro salotti e nelle loro redazioni l'odore di letame non arriva".

Da qui la reazione dell'attore: "Trovo da sempre l'odore del letame gradevole". Ma non finisce qui, perché l'ospite si sbilancia con consigli al ministro: "La sensazione di uno come me che non ha a che fare con la politica ma che segue le vicende del Paese, è che i toni sono andati ben oltre. Sia da una parte che dall'altra".

Per Gassman "sarebbe bello che i toni venissero ridotti a un utilizzo della lingua italiana consono a una delle lingue più belle al mondo". Ecco allora un altro riferimento a Lollobrigida: "Non ha proprio l'estensione di un vocabolario così grande. Potrebbe migliorare nella raffinatezza di quello che dice ed essere meno cruento".

