Alessia Morani si scalda su Angelina Mango: "Fatevene una ragione!", ecco il Pd

"Ha vinto non perché è una donna ma perché è un'artista straordinaria": Alessia Morani, deputata del Pd, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 riferendosi ad Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del festival di Sanremo. Dietro di lei, sul podio, Geolier e Annalisa. "A 22 anni - ha proseguito la dem, riferendosi all'ex allieva di Amici - ha dato prova di essere una grande performer, una grande cantante, io ho ancora i brividi per la cover della 'Rondine', la canzone del padre, è stata un'interpretazione veramente straordinaria. Fatevene una ragione, le donne sono brave".

Per inciso - e ve ne abbiamo (parzialmente) dato conto nell'articolo che potete trovare cliccando qui - la Morani, nel corso della settimana di Sanremo 2024, ha twittato in modo ossessivo-compulsivo sulla kermesse. Insomma, dem scatenata: non sorprende che anche in tv, dunque, si spenda a piene parole nel commentare le gesta e le polemiche dell'Ariston.

Parlando, invece, del secondo posto del cantante napoletano Geolier, la Morani ha sottolineato: "Un conto è parlare del Meridione, un conto è parlare di Napoli. Napoli è un sentimento, non è il Meridione, è una dimensione particolare. E lo dimostra anche la partecipazione che ci hanno messo per questo cantante, che per loro è un simbolo". Sulle polemiche relative alla mancata vittoria dell'artista, nonostante il 60% delle preferenze del televoto, la dem ha detto: "Segnalo che non c'è stato uno scontro tra sala stampa e pubblico, tra elite e popolo, ma un conflitto generazionale. I miei nipoti, ad esempio, mi hanno detto che sono una grinch perché non conosco quel tipo di musica. Musica che io non ho apprezzato perché non la conosco. Io apprezzo più la melodia, sono un po' più vecchia".

