Emma Marrone e Tedua? Dopo i "pensieri impuri", sorpresi così: occhio...

Galeotto fu il Festival, con il suo contorno delle notti scatenate di Sanremo. Tra Emma Marrone e Tedua potrebbe essere scoccato davvero il flirt, rimasto fino a qualche ora fa a livello di semplice battuta piccante. Ma un video testimonierebbe come tra i due sia subito esplosa una certa intesa.



Riepiloghiamo: Emma, in gara con Apnea, ha candidamente ammesso a margine della gara di essere rimasta colpita ("Flashata", avrebbe detto Carlo Verdone) dal più giovane collega rapper, che non si è mai esibito all'Ariston ma che è rimasto "confinato" sul palco collaterale della nave da crociera ormeggiata nel porto ligure.

"L'ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua", ha ammesso la cantante 39enne in un video diventato virale nei giorni scorsi. "Perché l'ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: 'Mamma mia, che bono'. Poi mi sono chiesta quanti anni avesse e ho controllato l'età su Wikipedia. È piccolo. No, sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto. Glielo stiamo dicendo in questo momento? Chi se ne frega. Non ho niente da perdere". E giù risate.

In realtà il rapper e attore non è più un ragazzino e ha 29 anni, 10 esatti in meno della ex di Amici. Ora sui social è apparso il video del primo "contatto", quello incriminato. Emma e Tedua si incontrano dietro le quinte del Festival e si abbracciano. Qualcuno abbozza: con molto trasporto, non proprio da semplici amici. "Due giorni prima dice di aver fatto pensieri impuri su di lui e due giorni dopo stava partendo il limone duro lei è il mio spirito guida", commenta su X una superfan.