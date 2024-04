Saviano da Zoro attacca la sinistra: "Quando è successo a me dove c***zo eravate?"

27 aprile 2024 a

"Siete dei casi isolati o invece c'è del metodo?": Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7, lo ha chiesto al suo ospite Roberto Saviano in riferimento al caso di Antonio Scurati, il cui monologo è stato bloccato su Rai 3, e anche in riferimento alla trasmissione dello stesso Saviano, Insider, mai andata in onda sulla tv di Stato. Ripetendo un concetto trito e ritrito, quindi, lo scrittore campano ha spiegato: "Questo è il metodo di Orban, identificare pochi e bersagliarli, faranno scuola. Quei pochi permetteranno poi a molti di diventare prudenti e non muoversi in certe direzioni. Il metodo è assolutamente di Viktor Orban".

"Però - ha aggiunto l'autore di "Gomorra" - farei una distinzione tra l'esecutore in Rai, il personaggio che ha paura che gli arriva quello scritto, quell'intervista, quel progetto, che non ha il mandato di bloccare nulla, ma sente l'aria. È evidente, se io ho già problemi di budget, rischio che magari mi vogliono chiudere la trasmissione per problemi di share, sono spaventato e mi fermo, non ho bisogno che qualcuno mi chiami".

Saviano ha poi puntato il dito contro molti di quelli che si sono mossi ora per il caso Scurati: "Quando è successa questa cosa ad Antonio ho detto 'allora avete visto?'. Ma come mai quando è stata fermata Insider... Ti ricordi di una trasmissione girata, montata e presentata ai palinsesti e chiusa? Io no, mi ricordo solo della serie su Mimmo Lucano, anch'essa presentata e bloccata. Allora non c'è stata una particolare solidarietà, sì certo qualcuno mi è stato accanto, c'è stata una raccolta di firme. Ma perché no? Quando Antonio sale sul palco e dice di essersi sentito col bersaglio addosso quando ha visto le prime pagine dei giornali di destra, io dico sono 15 anni che con me e Michela Murgia questi giornali quasi ogni giorno pestavano, la mia domanda è: ma dove ca**o eravate? Com'è possibile?".