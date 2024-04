"Re Carlo sta meglio": cosa c'è dietro alla smentita di Buckingham Palace

27 aprile 2024 a

a

a

Re Carlo III, martedì prossimo, visiterà insieme alla regina Camilla un centro per la cura del cancro. Non per un ricovero o una terepia, ma come impegno istituzionale durante il quale la coppia reale incontrerà medici specialisti e pazienti. Si tratta, ha chiarito Buckingham Palace, della prima di una serie di impegni che il sovrano e la moglie già fissati nelle settimane a venire. Compresa la celebrazione, lunedì 6 maggio, del primo anniversario della loro incoronazione. Non solo, il Palazzo ha fatto sapere anche che il re e la regina di Gran Bretagna ospiteranno a giugno l'imperatore e l'imperatrice del Giappone per una visita di Stato.

"Re Carlo non risponde alle cure": voci drammatiche da Londra, perché precipita tutto

Bunckingham Palace è stato costretto a rendere pubblica la fitta agenda del sovrano per smentire ogni tipo di rumors legato al peggioramento delle sue condizioni di salute e alla sua imminente dipartita. "Sua Maestà il Re tornerà presto a svolgere compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro", si legge in un post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale della Royal Family insieme alla foto di Re Carlo III e la regina Camilla sorridenti e sereni. "Le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell'anno passato", ha aggiunto Buckingham Palace. Tra i primi commenti quello del primo ministro inglese, Rishi Sunak che in un tweet su X scrive: "Una splendida notizia per finire la settimana!".