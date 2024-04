Re Carlo e il tumore, "non risponde alle cure. Condizioni terribili"

26 aprile 2024 a

Sono allarmanti le voci che circolano in Inghilterra sulla salute di Re Carlo III. Da gennaio il sovrano britannico è in cura per un tumore, proprio come la nuora Kate Middleton. Da giorni non appare in pubblico e ora Tom Sykes, cronista del Daily Beast, pubblica notizie molto pesanti.

"Sta male ed è peggiorato", gli avrebbero rivelato alcuni insider. "Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene". Il sovrano "è determinato a sconfiggerlo (il tumore, ndr) e sta dando il massimo. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere".

Per questo il Palazzo starebbe aggiornando i piani del funerale, la famigerata Operazione Menai Bridge. Non è solo il Daily Beast a parlare di situazione critica: Page Six, il New York Post, il The Mirror, il The New Zealand Herald, tutti questi giornali riferiscono con toni più o meno perentori un "peggioramento di salute" del 75enne monarca che "non risponderebbe bene alle cure". Ancora più drammatizzata la ricostruzione di TMZ: "Sembra che tutti si stiano preparando al peggio". Per Sky News Australia le condizioni sarebbero "terribili".

"Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge - spiega il New York Post -. Il funerale della Regina Elisabetta si è svolto in maniera perfetta, tutto è andato per il verso giusto, preciso come un orologio svizzero e ha fissato un livello elevato degli standard. Non è una cosa emotiva, è un lavoro, preso molto sul serio, e comprensibilmente nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato". L'Operazione Menai Bridge è il nome in codice dell'organizzazione che precede e segue la morte di un sovrano, sia dal punto di vista della gestione mediatica, burocratica, istituzionale e politica.