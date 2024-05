Aldo Spinelli, Matteo Bassetti: "Raramente ho visto un 84enne come lui", le indiscrezioni mediche

16 maggio 2024 a

"Spinelli è un mio paziente e un amico, lo conosco da quarant’anni": Matteo Bassetti, intervistato dal Corriere della Sera, parla così di Aldo Spinelli, l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta per corruzione in Liguria insieme al governatore Giovanni Toti. "Suo figlio Roberto era mio compagno di scuola - ha spiegato l'infettivologo e direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova -. Andavamo insieme al Calasanzio, l’istituto dei frati di Cornigliano. Io abitavo a Sestri Ponente, Roberto a Pegli. Siamo amici da quando eravamo ragazzi: vacanze insieme, stesso gruppo e la passione comune per il Genoa".

Riferendosi a una telefonata intercettata dagli investigatori nella quale Spinelli, colpito da un malessere, dice di aver "già chiamato il professor Bassetti", il medico ha spiegato: "Ho sempre dato una mano alla famiglia Spinelli dal punto di vista dei consigli medici. Oltretutto durante il Covid il signor Aldo è stato vaccinato da me. Se non ricordo male ha avuto anche la malattia e gli abbiamo prescritto una cura a base di antivirali, non c’è stato bisogno del ricovero. Quello che è successo con lui è successo con migliaia di cittadini che venivano direttamente alle Malattie infettive".

Quando gli è stato chiesto un giudizio sull'imprenditore, poi, Bassetti ha detto: "Penso che sia un uomo profondamente buono e una forza della natura. Raramente ho trovato un 84enne così performante". E ancora: "Molto generoso, amato dalle persone che lavorano con lui. A volte anche duro con i dipendenti ma capace di riconoscere i meriti. Io non nascondo di essergli amico e mi spiace vedere questo fuggi fuggi generale, anche di chi gli è sempre stato vicino". In ogni caso, ha precisato: "Mai avuto un euro da Spinelli".