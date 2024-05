David Parenzo irride la piddina Corrado: "De Bortoli, vuoi stropicciarti per il clima anche tu?"

17 maggio 2024 a

a

a

Ironia, tagliente, su Annalisa Corrado del Pd. Ironia tagliente da parte di David Parenzo, uno che per certo non si può definire ostile alla sinistra e ai dem. Ma procediamo con ordine: siamo a L'aria che tira, il programma condotto da David su La7, la puntata è quella di venerdì 17 maggio. E si parla, ovviamente, di Annalisa Corrado.

Già, perché la piddina si è recentemente lanciata in un'intemerata - a L'aria che tira ne propongono il video - in cui eccepiva sui giocattoli da bimbo e bimba: "Adesso basta entrare in un negozio di giocattoli e lo capisci: i giocattoli rosa e blu. Poi da una parte c'è il ferro da stiro, che abolirei perché abbiamo un problema di risorse energetiche... stropicciati per il clima, è un nuovo claim che vorrei portare avanti. Ma poi l'aspirapolverina, il glitter, tutte le robe per essere brave donne di casa e anche un po' frou-frou", sparacchiava.

"Il bel deputato Pd non può pagare": veleno della Mussolini su Fassino, caos in studio | Video

Va da sé, al netto dei giocattoli, quell campagna per l'abolizione del ferro da stiro ha sollevato una tempesta di sfottò. E così, quando si rientra in studio, ecco uno scatenato Parenzo: "Bene... stropicciati per il clima... io ancora oggi la camicia mi piace averla abbastanza in ordine, credo anche il direttore De Bortoli e Alessandra Ghisleri". Dunque, rivolgendosi all'ex direttore del Corriere della Sera: "Vuoi stropicciarti per il clima anche tu?". "Ma non ci penso minimamente. Come si concilia questo, poi, con l'armocromista Schlein che è la leader del suo partito?", conclude un De Bortoli ancor più tagliente.

L'aria che tira, Parenzo e De Bortoli sfottono la piddina: qui il video