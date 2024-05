Francesca Donato e il dramma del marito: "Le cause di morte, astenetevi dalle speculazioni"

27 maggio 2024 a

"Sto vivendo i momenti più difficili e devastanti della mia vita. Il dolore è inimmaginabile. Prego tutti di astenersi da speculazioni sulle cause della morte di mio marito. Ci sono indagini in corso, lasciamo lavorare la polizia". A scriverlo su X è l'europarlamentare Francesca Donato, che sabato insieme alla figlia ha scoperto il corpo senza vita del marito Angelo Onorato, noto architetto di Palermo,

"Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che in queste ore tremende hanno avuto parole di affetto per il mio adorato Angelo e hanno mostrato vicinanza e solidarietà per la mia famiglia. Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me". Onorato è stato trovato cadavere nella sua auto nella zona di via Ugo La Malfa, a Palermo, con una fascetta di plastica stretta intorno al collo e tracce di sangue. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile.

"È stato ammazzato"; morte del marito della Donato, lo sfogo della figlia. E spunta una lettera "top-secret"...

La pista privilegiata dagli inquirenti è quella del suicidio, a fronte di possibili problemi economici e sulla base anche di una lettera che lo stesso Onorato aveva affidato al suo avvocato da consegnare alla moglie in caso gli fosse successo qualcosa. Sabato mattina la vittima era andata a prendere un parente all'aeroporto e aveva confidato: "Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria",

"Esistono una serie di considerazioni oggettive e soggettive che inducono i familiari a escludere che si sia trattato di un suicidio. Siamo convinti che la Procura di Palermo arriverà alle stesse conclusioni", è però la posizione espressa dall'avvocato Vincenzo Lo Re del Foro di Palermo, incaricato dall'eurodeputata Francesca Donato di seguire le indagini.

Cosa mostrano i filmati delle telecamere: morte di Angelo Onorato, la svolta?

Dalle indagini della squadra Mobile di Palermo - coordinate dal procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Ennio Petrigni - filtra come da alcune immagini estratte dagli impianti di sorveglianza non si evincerebbe la presenza di auto o persone accanto della vittima. Altri elementi decisivi - per stabilire se si possa ipotizzare l'omicidio piuttosto che il suicidio - potrebbero provenire dall'autopsia che dovrebbe tenersi domani o martedì all'istituto di Medicina Legale del policlinico di Palermo.