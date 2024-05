Rita Dalla Chiesa contro Alberto Angela: "Pompei, ti sembra il momento per farlo?"

28 maggio 2024 a

a

a

"Scusa, Alberto Angela io ti adoro. Ma ti sembra il momento di mandare domani sera il tuo documentario #Pompei, con tutta la meraviglia di documentari che hai girato in questi anni?": Rita Dalla Chiesa lo ha scritto sulla piattaforma X riferendosi alla puntata speciale del programma "Meraviglie" dedicata a Pompei. Puntata poi andata in onda su Rai 1 ieri sera, lunedì 27 maggio, riscuotendo grande successo. Per la prima volta, infatti, il divulgatore e la sua squadra hanno scelto di addentrarsi all'interno della città sepolta avvalendosi di una tecnica televisiva particolare, quella del piano sequenza, cioè una ripresa unica senza stacchi.

La domanda della deputata di Forza Italia, però, nasceva dal fatto che al momento si sta parlando parecchio di terremoto, bradisismo ed eruzioni in relazione alla zona dei Campi Flegrei, in Campania. Secondo lei, dunque, non era forse questo il momento più adatto per mandare in onda un approfondimento di questo tipo. E infatti quando un utente sotto al post ha chiesto: "Perché no?", la Dalla Chiesa ha risposto: "Con quello che sta affrontando la popolazione di Pozzuoli e Napoli per bradisismo e terremoto?".

"Meloni felice per un italiano": la lezione di Rita Dalla Chiesa alla sinistra su Chico Forti

Meno educato il commento di un altro utente, che ha scritto: "Scusa Rita Dalla Chiesa, io ti adoro. Ma ti sembra il caso di scrivere e quindi di farci sapere ogni stron**ta che ti passa per la mente?". E la conduttrice ha risposto: "Hai ragione, ma sono a casa da diversi giorni con una polmonite da aria condizionata. Vi leggo tanto e mi fate compagnia. Però il linguaggio dovrebbe essere più gentile".