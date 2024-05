Prima di Domani, la lezione di Rita Dalla Chiesa su Chico Forti: "Meloni felice per un italiano"

20 maggio 2024 a

a

a

Il caso Chico Forti continua a far discutere. Da che tutti sembravano schierati per il rimpatrio del nostro connazionale, ora montano le polemiche dopo che è stato il governo Meloni a riportarlo a casa. In particolare, al centro della discussione, la visita del premier a Chico Forti non appena atterrato a Pratica di Mare. A Prima di Domani, il talk di Bianca Berlinguer su Rete 4, è intervenuta Maddalena Oliva.

La vicedirettrice del Fatto Quotidiano, citando ironicamente il generale Vannacci, ha attaccato Giorgia Meloni: "Il problema è che è veramente un po' un mondo al contrario: una premier va ad accoglie a Pratica di Mare, con un volo di Stato pagato da noi contribuenti, un ostaggio, una vittima di un sequestro... Non certo un condannato definitivo. Il problema, per altro, è stata la costruzione politica che è stata fatta ai fini del consenso elettorale, di quello che è stato confezionato come uno spot".

"Benvenuto assassino", sfregio a Chico Forti? Ma quando Di Maio seguiva la vicenda... la figuraccia del "Fatto"

Secca la replica di Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che ha dato una lezione alla sinistra: "Io credo che lei non sia andata tanto in veste istituzionale come dicono tutti, quanto come una persona che era semplicemente felice che un nostro connazionale che stava scontando una pena in un Paese come l'America, dove qualche volta la giustizia non è sempre stata giustissima, tornasse in Italia".