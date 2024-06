Roberto Salis spiana Santoro: "Con mia figlia Ilaria come una volpe affamata"

07 giugno 2024 a

a

a

Michele Santoro "ha dichiarato di non aver capito se la candidatura di mia figlia Ilaria con Avs serva ad Ilaria o a Sinistra e Italiana e Verdi", attacca Roberto, padre di Ilaria Salis, rispondendo al giornalista e leader di Pace, terra e dignità. "Ricordo al dottor Santoro un famoso brano di Esopo: 'una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, desiderò afferrarli ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sè: ’Sono acerbi'".

Santoro, prosegue Roberto Salis, "fu il primo a proporre la candidatura ad Ilaria e probabilmente ora che si deve essere convinto che senza di lei il quorum è irraggiungibile vede l’uva acerba. Sarebbe però un peccato veder marcire quegli acini sulla pianta per cui spero che i voti di tutte le compagne e tutti i compagni non vadano sprecati e siano dirottati verso una compagna che combatte per una battaglia antifascista", aggiunge Roberto Salis.

Video su questo argomento "La mia battaglia non è ancora finita": Salis parla in collegamento con il comizio di Avs

"Non ho capito bene se questa battaglia umanitaria, giusta, serve a Ilaria Salis o serve a Sinistra Italiana e Verdi. Se ci fossimo uniti avremmo potuto ottenere anche l’8% e non ci sarebbero stati problemi, ma non hanno voluto, hanno preferito tenere i loro simbolini", aveva detto Santoro intervistato da Enrico Menata a L’Ultima Parola su La7, assicurando poi che proseguirà il suo impegno in politica anche in caso la sua lista non raggiungesse il 4 per cento.