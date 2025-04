Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale"

Ma la donna non è stata l'unica ad aiutare la coppia. In tanti, anche loro anonimi, hanno inviato bonifici per la loro permanenza a Roma. "Me lo hanno offerto e, a dire il vero, ho accettato, perché era l'unico modo per salutare mio zio", ha dichiarato Mauro a Radio Mitre proprio sul viaggio pagato da altri. E ancora, per lui è la prima volta nella capitale italiana, dove non è mai riuscito ad andare durante il pontificato dello zio. La delegazione argentina ufficiale - guidata da Javier Milei, con la sorella Karina Milei e il ministro degli Esteri Gerardo Werthein - è attesa oggi a Roma per i funerali che si terranno domani in Piazza San Pietro.