Ilaria Salis: "Come ricorderò Papa Francesco"

Non poteva mancare il messaggio di Ilaria Salis per la morte del Papa Francesco. E anche l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, come molti colleghi politici peraltro, non esita a legare in qualche modo il ricordo del Pontefice scomparso oggi a 88 anni alle proprie battaglie politiche e ideologiche. Un vizio tipicamente italiano.

"Quando ero ancora in carcere in Ungheria, la scorsa Pasqua, mi colpirono profondamente le immagini viste in televisione dalla mia cella - scrive sui social l'attivista antifascista milanese -: il Papa che lavava i piedi alle detenute di Rebibbia. Io che non sono cattolica, e non ho mai nutrito simpatia per la gerarchia ecclesiastica, Papa Francesco lo ricorderò sempre con immensa gratitudine e rispetto. Per il suo amore sincero e incondizionato verso i carcerati, i migranti, i poveri, i popoli oppressi. Di qualunque religione o provenienza essi fossero".