Alessandra Moretti, lo spot per le europee: stroncata a tempo di record

09 giugno 2024 a

"Quello che beve è il generale Vannacci?". A giudicare dai commenti, non è riuscitissimo il post elettorale "muto" di Alessandra Moretti. L'europarlamentare vicentina, ricandidata alle europee 2024 con il Pd, ha deciso di giocarsi la carta dell'ironia per sponsorizzarsi. Foto con bandierone dell'Unione europea, sorriso smagliante e in mano una bottiglia di birra. La scelta è ovvia: marca molto celebre, sua omonima.

"Shhhhhh silenzio elettorale… - scrive nel post su Instagram, a corredo della foto - ma voi sapete cosa fare!!!!". Primissimo commento, non proprio esaltante: "Onorevole, con il massimo rispetto verso di Lei e verso l’attività che svolge e il ruolo che ricopre, non credo ci sia molto da sorridere mostrando un prodotto che per omonimia, dato anche il contesto della foto, rappresenta una chiara indicazione di voto - scrive un follower -. Il tutto peggiorato dal testo che accompagna l’immagine, che mostra l’evidente intento sotteso a questa pubblicazione. La leggerezza è sicuramente un tratto pregevole, soprattutto sui social, ma in virtù dell’importanza che per tutti noi rappresenta questo momento elettorale, non credo sia un buon modo per fare propaganda il giorno del voto".

Al di là del "pistolotto", in tanti applaudono per la trovata scherzosa ma altrettanti criticano la dem. "Considero il silenzio elettorale privo di senso nell'epoca social, a maggior ragione se, in questo caso, dura mezza giornata", si legge tra i commenti.

O ancora: "Questa è quella li che quando correva contro Zaia in regione andava per mercati a far finta di parlare la lingua veneta, che non conosce perché fa parte della sinistra elitaria lontana dal volgo", "Il messaggio è uguale a Vannacci con la "X" e la Meloni con i due Meloni...". Messaggi, questi ultimi, duramente contestati dallo stesso partito con cui è candidata la Moretti.