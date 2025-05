Fdi colpisce e affonda l'M5s: "Vertigini? Le fate venire voi"

I Cinque Stelle non conoscono più confini. Adesso infangano la destra attaccando Arianna Meloni. La nota velenosissima che ha il sapore dell'insulto arriva dagli esponenti dell'M5s in Commissione Cultura: "Il solo sentire Arianna Meloni parlare di cultura fa venire le vertigini. Ma sentirla proclamare che il governo vuole una cultura libera, senza tessere di partito in tasca, farebbe morire dal ridere se non ci fosse da piangere. Forse parliamo di una persona diversa, che si è dimenticata di Fabio Tagliaferri, imprenditore nel settore del noleggio auto in quel di Frosinone, nominato presidente e amministratore delegato di Ales Spa, società in house del ministero della Cultura. Una nomina che ancora grida vendetta, considerando il profilo di Tagliaferri e il suo legame con Fratelli d’Italia. Sembra che la 'libertà' culturale tanto decantata consista nel piazzare amici e fedelissimi in posizioni chiave, piuttosto che promuovere il merito e la competenza. Così, mentre si parla di liberare la cultura da presunte egemonie, si assiste a una nuova forma di occupazione, dove la tessera giusta secondo Arianna Meloni dovrebbe diventare quella di Fratelli d’Italia. Che amarezza!".

La risposta di FdI è arrivata sui social con un post sulla pagina ufficiale del partito con la foto dell'ex ministro Lucia Azzolina e i famosi banchi a rotelle. Questa la didascalia del post: "Quando i grillini parlano di economia e cultura viene solo da sorridere. Le vertigini le avete fatte venire voi". 5s colpiti e affondati.