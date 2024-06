Prima di domani, Feltri su Salis: "Turbato e scosso"

11 giugno 2024 a

"La vittoria di Giorgia Meloni era quasi scontata e mi ha molto sorpreso che Elly Schlein sia riuscita a prendere qualche voto, rubandolo sicuramente ai 5 Stelle": Vittorio Feltri, in collegamento con Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4, ha commentato così l'esito delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Elezioni che hanno visto trionfare Fratelli d'Italia, seguito dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, crollato al 10%.

Il fondatore di Libero ha poi commentato un altro dato importante emerso da questa consultazione elettorale: "Sono turbato e anche scosso per il fatto che sia stata eletta Ilaria Salis, che a me non sembra degna", ha detto in riferimento all'attivista di 39 anni ai domiciliari in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra ungheresi. A candidarla Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Proprio quest'ultimo, anche lui ospite della trasmissione di Rete 4, ha commentato: "Ilaria Salis si dichiara innocente, è stata in carcerazione preventiva per sedici mesi ma tanti cittadini italiani in democrazia l'hanno scelta. Proprio come chi ha deciso di votare Vannacci. Questo dovrebbe turbarci di più". Il riferimento è al generale candidato ed eletto con la Lega.

