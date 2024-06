Veronica Lario, il colpaccio: quanto ha guadagnato dalla vendita di una casa a Londra

29 giugno 2024 a

Veronica Lario, seconda moglie di Silvio Berlusconi, dai quali ha avuto Eleonora, Barbara e Luigi, ha venduto un immobile a Londra con una plusvalenza di poco inferiore al milione di euro (949.832 euro). Si tratta, riporta il sito Open, di una casa nel quartiere di Kensington "che aveva acquistato nel 2006 per 3.177.173 euro. Grazie alla plusvalenza è tornata dopo molto tempo in utile anche la sua società immobiliare, Il Poggio srl, che ha chiuso così il bilancio 2023 con un guadagno di 84.294 euro", si legge nell'articolo.

La società dell'ex moglie del Cavaliere ha altri due palazzi a Milano 2, "che sono iscritti in bilancio per 26,4 milioni di euro e generano un flusso di affitti annui di 2,3 milioni di euro. Si tratta di palazzo Canova, acquistato con un mutuo della Banca popolare di Sondrio da 20 milioni di euro (sono ancora da restituire 11,1 milioni) e Palazzo Barberini su cui gravano solo più 3 milioni di euro di un mutuo del 2020 acceso per la sua ristrutturazione con la Banca di credito cooperativo di Carate Brianza", scrive Open.

"Gli affitti arrivano quasi integralmente dall’Università del San Raffaele di Milano che nel 2020 ha preso 11 mila metri quadrati dei due palazzi di Veronica in affitto".

Le altre società della Lario invece sono tutte in perdita. "Perde 205.176 euro la Ippocampo srl, creata per gestire alcune palestre. Perde 463.600 franchi svizzeri la controllata svizzera Incomar AG che a sua volta controlla in Italia la Equitago srl che si occupa senza guadagnare anche in questo caso di club sportivi. Perde 47.327 euro anche la holding milanese di Veronica, che si chiama Big Bang srl ed è in rosso anche un’altra immobiliare, la Cosmo srl (perde 201.650 euro) che ha come unica proprietà un immobile in via Pontaggio a Milano acquistato nel 2018 con un mutuo Intesa San Paolo da 7,2 milioni di euro".