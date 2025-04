Funerali di Papa Francesco, tra la folla Julian Assange: la foto

Tanta la folla riunitasi per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. Tra questi Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks, uscito solo l'anno scorso da una quasi ventennale vicenda giudiziaria, è stato beccato in piazza San Pietro. Assange, in giacca e cravatta nere con camicia bianca, si trovava in fondo a via della Conciliazione. Con lui la famiglia: la moglie e i due figli.

Lo stesso Wikileaks ha pubblicato su X una foto del suo fondatore scattata insieme alla moglie. "Ora che Julian è libero - sono state le parole della donna -, siamo venuti tutti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la persecuzione di Julian. Io e i nostri figli abbiamo avuto l'onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere di come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh. Francesco ha scritto a Julian in prigione e gli ha persino proposto di concedergli asilo in Vaticano".