4 di Sera, Senaldi sbotta con Faraone: "Che lezioni di coerenza volete dare?"

Mentre nello studio di Roberto Poletti e Francesca Barra, a 4 di Sera su Rete 4, si stava parlando di coerenza in alcune scelte del governo, il condirettore di Libero Pietro Senaldi è intervenuto per mettere i puntini sulle i nel dibattito col deputato di Italia Viva Davide Faraone, pure lui ospite del talk. "Renzi ha salvato Conte impedendo agli italiani di votare nell'estate del Papeete; poi un anno dopo ha fatto cadere lui Conte dicendo che 'no è pessimo'". Di qui la domanda retorica di Senaldi: "Che lezioni di coerenza volete dare?".

In un altro intervento, invece, il condirettore di Libero ha fatto notare come spesso la sinistra sia incoerente. "Io sono contento che Schlein vada al gay pride, balli e si diverta però ci sono 4 giornalisti che hanno detto di essere stati molestati al gay pride e lei è stata zitta". E ancora: "Vorrei ricordare che l'anno scorso per accuse di molestie al raduno degli alpini si voleva sciogliere il corpo degli alpini, due pesi e due misure". I fatti risalirebbero al giorno del gay pride a Milano, lo scorso 29 giugno. Pare che i quattro cronisti fossero impegnati a raccogliere delle dichiarazioni audio e video, quando un uomo si sarebbe messo dietro di loro, toccandoli più volte nelle parti intime.