Danilo Toninelli al duty-free sfotte Piero Fassino: un video sconcertante

05 luglio 2024 a

a

a

Povero Piero Fassino: ora addirittura Danilo Toninelli lo prende per i fondelli. Già, l'ex ministro grillino arcinoto per i suoi sfondoni e che, ora, si è reinventato - o almeno, ci sta provando - come una sorta di web-star, con le sue incursioni sui social e con il suo contro-tg. Insomma, "mister muscolo" Toninelli ormai ogni giorno ci consegna materiale buono per farsi qualche risata.

Veniamo all'ultimo capitolo: come detto, ora, nel mirino c'è Fassino. E l'ex ministro delle Infrastrutture, proprio nei giorni in cui Pd e M5s provano a trovare una qualche forma di collaborazione, se ne esce con un video che potrebbe creare più di un grattacapo.

Il punto è che Toninelli si trova al duty-free di un aeroporto, anche se non è dato sapere quale. E si trova, ovviamente, nel reparto profumeria, quello che tante polemiche e sfottò è costato al piddino Fassino. Ed ecco che l'ex senatore grillino impugna il suo telefono e inizia a riprendere, mostrando ai suoi follower con goffa malizia i prodotti esposti. E nelle immagini, ecco spuntare anche il volto di Fassino.

"Volevano dargli 200 anni di carcere": la surreale intervista di Toninelli a Pedullà, un disastro | Video

"Sono all'interno di un Duty Free dell'aeroporto e vedo questi profumi meravigliosi", premette Toninelli. "Poi mi viene in mente Fassino, che è indagato per averne preso uno, averlo messo in saccoccia ed essersene andato senza pagare". Insomma, grasse risate (almeno è quello che spera). Ma non è finita: a quel punto l'immagine di Fassino sparisce ed ecco Toninelli che guarda dritto in camera: "Ma io non sono Fassino, sono un grillino", conclude con una delle battute peggiori del repertorio.