Rita Dalla Chiesa indignata: "Con quegli strumenti ci vivono! Vergognatevi!". Chi inchioda

"E’ gente che con quegli strumenti ci lavora! Ci mantiene la famiglia. Vergognatevi": con questo tweet dai toni indignati Rita Dalla Chiesa ha espresso solidarietà alla band di Fiordaliso, derubata dei propri strumenti dopo un concerto. A dare la notizia del furto la cantante stessa, che in una storia su Instagram ha repostato il messaggio di un membro della band con tutti gli strumenti portati via e ha scritto: "Condividete per favore. Rubare gli strumenti ai musicisti che vivono di questo" e accanto delle faccine arrabbiate.

"Poco fa - hanno scritto i musicisti della band, Maurizio Pagnottaro, Giuseppe Morgante, Danilo Tiburzi e Andrea Turchetta, sui loro profili social - intorno alle 13.30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso in zona Litoranea Pontecagnano hanno aperto il nostro furgone e rubato i nostri strumenti: Testata Chitarra Marshall JVM 410H in un Flight case rigido Thon; testata basso Markbass Little Mark 58R; cassa basso Markbass New York 212; pianoforte Nord Piano 3, basso elettrico F BASS BN5. Rullante 14″ e Floor Tom 14″ DS DRUM mod. VENOM. Oltre a questi strumenti hanno preso i nostri trolley con effetti personali e due tablet. Vi chiediamo la gentilezza di condividere questo post e chiunque fosse a conoscenza di qualcosa può contattarci".

